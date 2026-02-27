ПВО уничтожила еще один БПЛА, летевший на Москву

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в канале на платформе Max.
