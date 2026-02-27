ВС России сорвали ротацию ВСУ на Красноармейском направлении

ДОНЕЦК, 27 фев — РИА Новости. Артиллеристы морской пехоты сорвали ротацию подразделений и уничтожили до десяти военных ВСУ на красноармейском направлении, рассказал РИА Новости наводчик артиллерийской установки 55-й гвардейской дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск «Центр», с позывным «Имам».
Цель была выявлена в момент смены личного состава противника, после чего расчет оперативно приступил к выполнению огневой задачи.
«Нам поступила цель — шла ротация противника. Мы быстро сориентировали орудия, навелись и поразили эту цель», — рассказал «Имам».
Позже противник попытался эвакуировать раненых, однако и эта попытка была пресечена артиллерийским огнем.
«Подъехала группа эвакуации противника, чтобы забрать раненых. Мы также отработали по этой машине, там была “буханка”. В результате от пяти до десяти человек противника было ликвидировано точно», — добавил наводчик.