Суд Москвы приговорил к двум годам облившего краской здание исторического музея

Тверской суд Москвы вынес приговор гражданину, который облил краской здание Государственного исторического музея на Красной площади.
Об этом пишет ТАСС.
Мужчину признали виновным в повреждении объекта культурного наследия и вандализме.
«Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 2 месяца со штрафом в размере 20 тыс. рублей», — указано в публикации.
Ранее в центральном аппарате Следственного комитета России взяли на контроль расследование дела об осквернении мемориала воинам-землякам в Артёме.