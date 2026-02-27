Ричмонд
Суд Москвы приговорил к двум годам облившего краской здание исторического музея

Тверской суд Москвы вынес приговор гражданину, который облил краской здание Государственного исторического музея на Красной площади.

Об этом пишет ТАСС.

Мужчину признали виновным в повреждении объекта культурного наследия и вандализме.

«Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 2 месяца со штрафом в размере 20 тыс. рублей», — указано в публикации.

Ранее в центральном аппарате Следственного комитета России взяли на контроль расследование дела об осквернении мемориала воинам-землякам в Артёме.