Собянин сообщил о втором БПЛА, уничтоженном ночью на подлёте к Москве

Мэр Сергей Собянин сообщил о втором украинском беспилотнике, уничтоженном ночью 27 февраля на подлёте к Москве.
«Уничтожен ещё один вражеский БПЛА», — написал он в Telegram.
Ранее силы армии России ПВО сбили дрон ВСУ, летевший на Москву.
