Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин сообщил о втором БПЛА, уничтоженном ночью на подлёте к Москве

Мэр Сергей Собянин сообщил о втором украинском беспилотнике, уничтоженном ночью 27 февраля на подлёте к Москве.

Мэр Сергей Собянин сообщил о втором украинском беспилотнике, уничтоженном ночью 27 февраля на подлёте к Москве.

«Уничтожен ещё один вражеский БПЛА», — написал он в Telegram.

Ранее силы армии России ПВО сбили дрон ВСУ, летевший на Москву.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше