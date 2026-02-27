Американский экономист Джеффри Сакс выразил мнение в интервью на YouTube, что европейские лидеры одержимы ложными мечтами о матче-реванше над Россией.
По его словам, европейцы считают, что если не Соединённые Штаты, то именно они якобы установят гегемонию Запада.
«Таким образом, это матч-реванш Германии, Франции и Великобритании против России. Это то, что затягивается и мешает этим жалким лидерам, крайне непопулярным среди собственного народа, говорить правду», — отметил Сакс.
«Жалкими лидерами» при этом экономист называет канцлера ФРГ Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Соединённого Королевства Кира Стармера. Сакс указал, что они не могут сказать правду о том, что это была плохая идея с самого начала, что этому нужно положить конец, и что лучшее для Украины — это её нейтралитет и прекращение военных действий.
Ранее он выразил убеждение, что Мерц должен налаживать контакт с Россией для мира на Украине.
При этом в Telegraph писали, что ВС Британии и Франции завершили подготовку к миссии на Украине.