«Жалкими лидерами» при этом экономист называет канцлера ФРГ Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Соединённого Королевства Кира Стармера. Сакс указал, что они не могут сказать правду о том, что это была плохая идея с самого начала, что этому нужно положить конец, и что лучшее для Украины — это её нейтралитет и прекращение военных действий.