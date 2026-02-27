Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: пакистанский самолет был сбит в воздушном пространстве Афганистана

TOLOnews: пакистанский самолет был сбит в воздушном пространстве Афганистана.

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Афганские силы сбили пакистанский самолет в воздушном пространстве Афганистана, сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на источники в службах безопасности.

В сообщении телеканала в социальной сети Х не уточняются обстоятельства, при которых был сбит самолет.

Ранее пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед сообщил, что Пакистан нанес авиаудары по ряду районов в афганских провинциях Кабул, Кандагар и Пактия.

Вечером в четверг Афганистан начал военную операцию против пакистанских военных вдоль всей линии Дюранда — непризнанной Кабулом границы между двумя государствами — в ответ на бомбардировки ВВС Пакистана афганской территории. Пакистан, в свою очередь, заявил, что также открыл огонь, и сообщил о больших потерях афганской стороны.

Узнать больше по теме
Афганистан: древняя страна с непростой историей
Государство с одной из самых сложных исторических траекторий — так можно описать многострадальный Афганистан. На протяжении веков его территория находилась на стыке империй, что неизбежно приводило к войнам и политической нестабильности. В статье разбирается, где находится Афганистан, как складывалась его история и какую роль он играет в современном мире.
Читать дальше