СМИ: пакистанский самолет был сбит в воздушном пространстве Афганистана

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Афганские силы сбили пакистанский самолет в воздушном пространстве Афганистана, сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на источники в службах безопасности.
В сообщении телеканала в социальной сети Х не уточняются обстоятельства, при которых был сбит самолет.
Ранее пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед сообщил, что Пакистан нанес авиаудары по ряду районов в афганских провинциях Кабул, Кандагар и Пактия.
Вечером в четверг Афганистан начал военную операцию против пакистанских военных вдоль всей линии Дюранда — непризнанной Кабулом границы между двумя государствами — в ответ на бомбардировки ВВС Пакистана афганской территории. Пакистан, в свою очередь, заявил, что также открыл огонь, и сообщил о больших потерях афганской стороны.