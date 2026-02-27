Ричмонд
Черничук: все энергоблоки ЗАЭС должны получить лицензии в течение двух лет

Все энергоблоки Запорожской АЭС должны пройти процедуру лицензирования в соответствии с российскими требованиями для безопасной эксплуатации до 1 января 2028 года.

Все энергоблоки Запорожской АЭС должны пройти процедуру лицензирования в соответствии с российскими требованиями для безопасной эксплуатации до 1 января 2028 года.

Об этом в интервью РИА Новости рассказал директор ЗАЭС Юрий Черничук.

По его словам, российский регулятор, выдав лицензии в декабре 2025 года и в феврале 2026 года, подтвердил возможность безопасной эксплуатации блоков № 1 и № 2 в течение последующих десяти лет. В текущем году при этом планируется получить лицензию на эксплуатацию блока № 6.

«Остальные блоки (№ 3, 4, 5) — в 2027 году», — сказал Черничук.

Уточняется, что в связи с получением лицензий никаких радикальных изменений в работе персонала не произойдёт. Полученные лицензии создают правовые условия для возможного изменения режима эксплуатации энергоблоков в будущем.

Ранее стало известно, что Ростехнадзор выдал Запорожской АЭС лицензию на эксплуатацию энергоблока № 2.

Кроме того, сообщалось, что президент России Владимир Путин регулярно следит за ситуацией на Запорожской АЭС и подготовкой к возможному возобновлению её работы.

