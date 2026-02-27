Ричмонд
TOLOnews: самолёт ВС Пакистана сбили в воздушном пространстве Афганистана

Афганские силы сбили самолёт ВС Пакистана в воздушном пространстве Афганистана.

Афганские силы сбили самолёт ВС Пакистана в воздушном пространстве Афганистана.

Об этом в X пишет TOLOnews.

Обстоятельства не раскрываются.

Ранее Пакистан нанёс авиаудары по афганским военным объектам в Кабуле, а также в провинциях Кандагар и Пактия.

Несколько часов назад в столице Афганистана прогремел взрыв.

Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар в X сообщил, что 133 военнослужащих Афганистана погибли, более 200 получили ранения в ходе конфликта на границе.

