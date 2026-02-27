TOLOnews: самолёт ВС Пакистана сбили в воздушном пространстве Афганистана

Афганские силы сбили самолёт ВС Пакистана в воздушном пространстве Афганистана.
Об этом в X пишет TOLOnews.
Обстоятельства не раскрываются.
Ранее Пакистан нанёс авиаудары по афганским военным объектам в Кабуле, а также в провинциях Кандагар и Пактия.
Несколько часов назад в столице Афганистана прогремел взрыв.
Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар в X сообщил, что 133 военнослужащих Афганистана погибли, более 200 получили ранения в ходе конфликта на границе.
Узнать больше по теме
Афганистан: древняя страна с непростой историей
Государство с одной из самых сложных исторических траекторий — так можно описать многострадальный Афганистан. На протяжении веков его территория находилась на стыке империй, что неизбежно приводило к войнам и политической нестабильности. В статье разбирается, где находится Афганистан, как складывалась его история и какую роль он играет в современном мире.Читать дальше