Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев указал на ложь Клинтон о том, что она не виделась с Эпштейном

Дмитриев поставил под сомнение заявления Хиллари Клинтон о том, что она не помнит встреч с Эпштейном.

Источник: Аргументы и факты

Специальный представитель президента России по экономическому сотрудничеству и глава Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев поставил под сомнение заявления бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон о том, что она не помнит встреч с финансистом Джеффри Эпштейном и не была осведомлена о его противоправной деятельности.

В своей публикации в соцсети X* Дмитриев сослался на фотографию с заседания, где Клинтон под присягой отрицала контакты с Эпштейном. Он представил это как доказательство несоответствия между её словами и ранее появлявшейся информацией.

Кроме того, глава РФПИ упомянул материалы из обнародованных документов по делу Эпштейна, включая письмо, в котором обсуждалась сложность организации конфиденциальной встречи с Клинтон, предположительно в интересах семьи Ротшильдов. Дмитриев акцентировал внимание на этих деталях, ставя под вопрос достоверность позиции экс-госсекретаря.

«Эпштейн организовывает тайную встречу с Хиллари для Ротшильдов. Он пишет: “Встречи с Хиллари нелегко провести незаметно. Когда?”» — подписал публикацию Дмитриев.

Ранее Клинтон сообщила, что не знала о преступлениях финансиста Джеффри Эпштейна и не посещала принадлежащий ему остров.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше