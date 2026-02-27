Дмитриев указал на ложь Клинтон о том, что она не виделась с Эпштейном

Специальный представитель президента России по экономическому сотрудничеству и глава Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев поставил под сомнение заявления бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон о том, что она не помнит встреч с финансистом Джеффри Эпштейном и не была осведомлена о его противоправной деятельности.