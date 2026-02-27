Специальный представитель президента России по экономическому сотрудничеству и глава Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев поставил под сомнение заявления бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон о том, что она не помнит встреч с финансистом Джеффри Эпштейном и не была осведомлена о его противоправной деятельности.
В своей публикации в соцсети X* Дмитриев сослался на фотографию с заседания, где Клинтон под присягой отрицала контакты с Эпштейном. Он представил это как доказательство несоответствия между её словами и ранее появлявшейся информацией.
Кроме того, глава РФПИ упомянул материалы из обнародованных документов по делу Эпштейна, включая письмо, в котором обсуждалась сложность организации конфиденциальной встречи с Клинтон, предположительно в интересах семьи Ротшильдов. Дмитриев акцентировал внимание на этих деталях, ставя под вопрос достоверность позиции экс-госсекретаря.
«Эпштейн организовывает тайную встречу с Хиллари для Ротшильдов. Он пишет: “Встречи с Хиллари нелегко провести незаметно. Когда?”» — подписал публикацию Дмитриев.
Ранее Клинтон сообщила, что не знала о преступлениях финансиста Джеффри Эпштейна и не посещала принадлежащий ему остров.