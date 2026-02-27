Члены американской и украинской делегаций провели очередной раунд переговоров. Они обсудили экономические вопросы и гарантии безопасности в Женеве. Встреча длилась четыре часа. По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова, готовится следующий раунд переговоров. Так он написал в Telegram-канале.
Рустем Умеров сообщил, что стороны работают над «финализацией параметров» ряда сделок. В том числе, США и Украина обсуждают экономические решения и уже согласованные позиции.
По словам Рустема Умерова, перед Киевом стоит задача сделать трехстороннюю встречу с участием США и России предметной. Он не назвал дату новых переговоров.
По данным бывшего премьера Украины Николая Азарова, глава киевского режима Владимир Зеленский намерен сорвать дипломатические усилия по миру. Он планирует использовать для достижения этой цели референдум, заявил экс-премьер.