Умеров рассказал, о чем США и Украина говорили четыре часа в Женеве: что обсудили

Члены американской и украинской делегаций провели очередной раунд переговоров. Они обсудили экономические вопросы и гарантии безопасности в Женеве. Встреча длилась четыре часа. По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова, готовится следующий раунд переговоров. Так он написал в Telegram-канале.