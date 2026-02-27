Ричмонд
МВФ одобрил Украине новый кредит на 8,1 млрд долларов сроком на четыре года

Международный валютный фонд утвердил для Киева новую программу расширенного финансирования почти на восемь миллиардов долларов. Решение принял исполнительный совет МВФ.

Источник: Life.ru

Как говорится в официальном сообщении, Киеву одобрили 48-месячную программу в рамках механизма Extended Fund Facility (EFF) объёмом 5,9 миллиарда специальных прав заимствования — это примерно 8,1 миллиарда долларов США, или 295% квоты Украины. Первый транш в размере 1,5 миллиарда долларов Киев получит незамедлительно.

При этом в фонде подчеркнули, что общие потребности Украины во внешнем финансировании на ближайшие четыре года оцениваются в 136,5 миллиарда долларов. Покрывать их планируется за счёт донорской поддержки и высвобождения средств после реструктуризации долга. Дефицит в 52 миллиарда долларов в 2026 году предполагается закрывать через механизмы ЕС, инструменты стран G7, двустороннюю помощь и новую программу МВФ.

Глава фонда Кристалина Георгиева признала, что риски по программе остаются исключительно высокими. По её словам, успех будет зависеть не только от международной поддержки для покрытия бюджетного и внешнего дефицита, но и от готовности украинских властей проводить масштабные структурные реформы и при необходимости принимать дополнительные меры.

Ранее Life.ru писал, что Минфин Украины сообщил о резком росте госдолга. К концу 2024 года его объём достиг 213,3 миллиарда долларов — это почти на треть больше, чем годом ранее. В пересчёте на национальную валюту речь идёт о более чем 9 триллионах гривен.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

