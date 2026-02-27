МВФ одобрил Украине новый кредит на 8,1 млрд долларов сроком на четыре года

Как говорится в официальном сообщении, Киеву одобрили 48-месячную программу в рамках механизма Extended Fund Facility (EFF) объёмом 5,9 миллиарда специальных прав заимствования — это примерно 8,1 миллиарда долларов США, или 295% квоты Украины. Первый транш в размере 1,5 миллиарда долларов Киев получит незамедлительно.
При этом в фонде подчеркнули, что общие потребности Украины во внешнем финансировании на ближайшие четыре года оцениваются в 136,5 миллиарда долларов. Покрывать их планируется за счёт донорской поддержки и высвобождения средств после реструктуризации долга. Дефицит в 52 миллиарда долларов в 2026 году предполагается закрывать через механизмы ЕС, инструменты стран G7, двустороннюю помощь и новую программу МВФ.
Глава фонда Кристалина Георгиева признала, что риски по программе остаются исключительно высокими. По её словам, успех будет зависеть не только от международной поддержки для покрытия бюджетного и внешнего дефицита, но и от готовности украинских властей проводить масштабные структурные реформы и при необходимости принимать дополнительные меры.
Ранее Life.ru писал, что Минфин Украины сообщил о резком росте госдолга. К концу 2024 года его объём достиг 213,3 миллиарда долларов — это почти на треть больше, чем годом ранее. В пересчёте на национальную валюту речь идёт о более чем 9 триллионах гривен.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.