МВФ одобрил Украине новый кредит на 8,1 млрд долларов сроком на четыре года

При этом в фонде подчеркнули, что общие потребности Украины во внешнем финансировании на ближайшие четыре года оцениваются в 136,5 миллиарда долларов. Покрывать их планируется за счёт донорской поддержки и высвобождения средств после реструктуризации долга. Дефицит в 52 миллиарда долларов в 2026 году предполагается закрывать через механизмы ЕС, инструменты стран G7, двустороннюю помощь и новую программу МВФ.