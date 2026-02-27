Байден впервые за долгое время проведет встречу со сторонниками в США

ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. Экс-президент США Джо Байден впервые за долгое время встретится со сторонниками в штате Южная Каролина.
После ухода с поста президента Байден редко появлялся на публике, а когда выступал, речи сопровождались традиционными оговорками. В октябре прошлого года стало известно, что Байден прошел курс лучевой и гормональной терапии в рамках лечения рака предстательной железы.
Торжество будет посвящено «наследию Байдена на госслужбе». Билеты на мероприятие с экс-президентом платные и по-прежнему доступны, стоимость — 125 долларов.
Байден, будучи старейшим президентом в истории США на момент сложения полномочий, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, испытывал трудности с формулированием мысли.