Сенатор Басюк: мужество и воля «вежливых людей» из ССО стали легендой

«11 лет назад, в годовщину крымских событий, в России появился новый праздник — День сил специальных операций. Конечно ССО — спецназ спецназа — появились гораздо раньше, но именно Крым стал апофеозом их работы. Мужество и воля, храбрость и абсолютное самообладание бойцов и офицеров ССО, готовность выполнить любую боевую задачу в интересах страны и ее граждан давно стали легендой, как и их народное название — “вежливые люди”, — сказал Басюк.