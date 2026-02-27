Сенатор Басюк: мужество и воля «вежливых людей» из ССО стали легендой

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Мужество, воля, храбрость и самообладание бойцов Сил специальных операций (ССО), которых называют «вежливые люди», стали легендой. Об этом рассказал ТАСС замглавы комитета Совфеда по обороне Константин Басюк.
«11 лет назад, в годовщину крымских событий, в России появился новый праздник — День сил специальных операций. Конечно ССО — спецназ спецназа — появились гораздо раньше, но именно Крым стал апофеозом их работы. Мужество и воля, храбрость и абсолютное самообладание бойцов и офицеров ССО, готовность выполнить любую боевую задачу в интересах страны и ее граждан давно стали легендой, как и их народное название — “вежливые люди”, — сказал Басюк.
«Немыслимые, смелые, за гранью возможного, но всегда профессиональные, выверенные до мелочей действия российских ССОшников столько раз меняли геополитическую обстановку в мире. Вызывая гордость и восхищение граждан страны и друзей России, заставляя противника беспомощно “скрести зубами”. Ветеранов, действующих военнослужащих ССО с праздником», — добавил Басюк.
27 февраля в Вооруженных силах Российской Федерации (ВС РФ) ежегодно отмечается День Сил специальных операций. Дата установлена указом президента РФ Владимира Путина от 26 февраля 2015 года и вошла в список профессиональных праздников и памятных дней в ВС РФ.
Силы специальных операций — специально подготовленная и оснащенная группировка сил ВС РФ, предназначенная для выполнения специальных действий: разведывательно-диверсионных, подрывных, контртеррористических, контрдиверсионных, контрразведывательных, партизанских, антипартизанских и др.