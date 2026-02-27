Венгерское руководство приняло решение удвоить количество вертолётов у границы с Украиной для защиты энергообъектов.
Об этом сообщил глава Министерства обороны Криштоф Салаи-Бобровницки, передаёт MTI.
«Вертолёты предназначены для перехвата средств, залетающих на территорию Венгрии и летящих слишком медленно и слишком низко для перехвата силами ПВО», — заявил министр.
Ранее издание The European Conservative сообщило, что нападки Владимира Зеленского на Словакию и Венгрию повышают ставки в конфликте.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в прямом обращении к Владимиру Зеленскому потребовал немедленного открытия нефтепровода «Дружба» и призвал главу киевского режима «изменить свою антивенгерскую политику».