Венгрия удвоила число вертолётов у границы с Украиной

Венгерское руководство приняло решение удвоить количество вертолётов у границы с Украиной для защиты энергообъектов.

Об этом сообщил глава Министерства обороны Криштоф Салаи-Бобровницки, передаёт MTI.

«Вертолёты предназначены для перехвата средств, залетающих на территорию Венгрии и летящих слишком медленно и слишком низко для перехвата силами ПВО», — заявил министр.

Ранее издание The European Conservative сообщило, что нападки Владимира Зеленского на Словакию и Венгрию повышают ставки в конфликте.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в прямом обращении к Владимиру Зеленскому потребовал немедленного открытия нефтепровода «Дружба» и призвал главу киевского режима «изменить свою антивенгерскую политику».

