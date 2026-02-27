С 1 марта в России поднимут пенсию гражданам, достигшим 80 лет

В России с 1 марта вводится заметная прибавка к пенсии гражданам, достигшим в феврале 80-летнего возраста, рассказал агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
По его словам, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличится для них в два раза. Так, в 2026 году базовая величина этой выплаты составляет 9 584 рубля 69 копеек, а с марта фиксированная часть будет более 19 тыс. рублей.
Кроме того, прибавка ожидает и инвалидов I группы, которым впервые установлена инвалидность в феврале 2026 года. С марта им также полагается двойная фиксированная выплата. Пенсия может вырасти и у тех, кто ранее работал, но в январе уволился.
«Речь идёт о восстановлении индексаций, которые не применялись в период занятости», — сказал юрист.
Ранее депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал в беседе с RT, когда ждать индексации пенсий в 2026 году.
Также доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин объяснил, как отразится на размере пенсии более поздний выход.