Афганские силы сбили самолёт ВС Пакистана

Военные силы Афганистана сбили самолёт ВС Пакистана в своем воздушном пространстве.
Об этом сообщает телеканал TOLOnews.
До этого сообщалось, что Пакистан начал наносить массированные удары по всей территории Афганистана, пишут иностранные СМИ. Исламабад нанес авиаудары по афганским военным объектам в Кабуле, Кандагаре и Пактии,.
