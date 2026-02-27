Ричмонд
Welt: Зеленский оскорбил главу МИД Германии

Зеленский вызвал дипломатический скандал, наградив главу МИД Германии Вадефуля орденом не по статусу.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский вызвал дипломатический скандал, наградив министра иностранных дел Германии Иоганна Вадефуля орденом «За заслуги» второй степени, хотя по регламенту для главы МИД положена первая степень.

Согласно правилам награды, вторая степень предназначена для заместителей глав правительств и парламентов, министров и послов, тогда как высшая степень полагается министрам суверенных государств. Решение Зеленского нарушило установленную иерархию награждений.

Причины, по которым Вадефуль получил орден второй степени, остаются неизвестными.

Ранее Зеленский огрызнулся на сотрудника издания Atlantic, который спросил о коррупционных причинах отставки экс-главы его офиса Андрея Ермака.