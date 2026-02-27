На Украине забили тревогу из-за похода на Киев

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. На фоне ослабления позиций Владимира Зеленского на Украине готовится переворот, такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Понятно, что готовится какой-то переворот. Это легко сделать. Или будет одесский поход Залужного, или львовский поход на Киев — и куда Зеленский денется?» — сказал он в эфире своего YouTube-канала.
По словам политолога, за этим могут стоять Соединенные Штаты, которые сделали посла в Британии и бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного публичной фигурой для замены главы киевского режима. Его могут поддержать как оппозиционные политики, так и отдельные города, полагает эксперт.
«Он (Залужный. — Прим. ред.) с двух городов может начать наступление: с Одессы — там очень плохая ситуация для Зеленского — и, что еще хуже, со Львова», — заявил Соскин.
При этом он предупредил, что нынешняя политика Зеленского по отношению к собственному населению, насильственная мобилизация и закрытые границы ведет страну к гражданской войне.
В среду Залужный заявил изданию Associated Press, что разработанный им при помощи НАТО план контрнаступления 2023 года провалился по вине Зеленского. Он также утверждает, что отношения с Зеленским стали напряженными после начала конфликта из-за споров о том, как лучше вести оборону. По словам генерала, в середине сентября 2022 года к нему с обыском пришли сотрудники СБУ по надуманному предлогу. Посол заявил, что таким образом Зеленский пытался запугать его.
Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
По мнению заместителя председателя Совета безопасности России, председателя партии ЕР Дмитрия Медведева, в противостоянии Владимира Зеленского и Валерия Залужного «верх одержат Соединенные Штаты Америки».