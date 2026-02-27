Пакистан утверждает, что число убитых афганских бойцов возросло до 133

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь премьер-министра Пакистана по связям с иностранными СМИ Мошарраф Заиди утверждает, что число погибших в результате пограничных столкновений афганских бойцов возросло до 133, более 200 получили ранения.
«Всего подтверждена гибель 133 афганских талибов, более 200 получили ранения. По оценкам, гораздо большие потери наблюдаются в результате ударов по военным целям в (афганских провинциях — ред.) Кабул, Пактия и Кандагар. Двадцать семь постов афганских талибов было уничтожено, а девять — захвачено», — написал пресс-секретарь в соцсети X.
Он также утверждает, что были уничтожены два корпусных штаба, три бригадных штаба, два склада боеприпасов, одна база материально-технического обеспечения, три штаба батальонов, два штаба секторов и более 80 единиц техники, в том числе танков, артиллерийских орудий и бронетранспортеров.
На прошлой неделе Пакистан нанес авиаудары по уездам в афганских провинциях Нангархар и Пактика, в результате которых, по заявлениям властей Афганистана, погибли и получили ранения десятки мирных жителей, включая женщин и детей.
В ночь на пятницу вооруженные силы Афганистана заявили, что в ответ на бомбардировки начали масштабные наступательные военные операции против центров и объектов пакистанских сил вдоль разграничивающей страны линии Дюранда.