МВФ одобрил Украине кредит на $8,1 млрд

Международный валютный фонд одобрил кредит Украине на $8,1 млрд.

Международный валютный фонд одобрил кредит Украине на $8,1 млрд.

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте фонда.

Уточняется, что данное финансирование является частью международного пакета поддержки Киева на сумму $136,5 млрд. При этом также отмечается, что в скором времени МВФ предоставит Украине $1,5 млрд.

Кроме того, ожидается, что «дефицит финансирования в размере $136,5 млрд за четырёхлетний программный период» будет ликвидирован благодаря «активной донорской поддержке и облегчению долговых операций».

В середине февраля премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Международный валютный фонд согласился исключить требования по повышению налогов из списка предварительных условий для запуска новой кредитной программы объёмом $8,1 млрд.