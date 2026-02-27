Ричмонд
Welt: Зеленский наградил главу МИД ФРГ орденом не по статусу

Владимир Зеленский наградил руководителя немецкого МИД Йоханна Вадефуля орденом не по статусу.

Об этом пишет Die Welt.

Глава киевского режима вручил Вадефулю орден «За заслуги» второй степени — такая награда предназначена заместителям глав правительств и министерств.

«Неясно, почему Вадефуль получил только вторую степень», — озадачились немецкие журналисты.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен раскритиковал Владимира Зеленского за награждение украинских нацгвардейцев в форме с эмблемой, похожей на символику СС.