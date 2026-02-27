Владимир Зеленский наградил руководителя немецкого МИД Йоханна Вадефуля орденом не по статусу.
Об этом пишет Die Welt.
Глава киевского режима вручил Вадефулю орден «За заслуги» второй степени — такая награда предназначена заместителям глав правительств и министерств.
«Неясно, почему Вадефуль получил только вторую степень», — озадачились немецкие журналисты.
Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен раскритиковал Владимира Зеленского за награждение украинских нацгвардейцев в форме с эмблемой, похожей на символику СС.