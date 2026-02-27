Мошенники все чаще взламывают смартфоны россиян через фишинговые файлы

Так, злоумышленники начинают общаться с жертвой по телефону, выстраивая доверительные отношения. Затем мошенники присылают вредоносные файлы через мессенджеры или электронную почту, маскируя их под приложения, отчеты или личные документы. Как только пользователь открывает такой файл, на устройство загружается вредоносное ПО, через которое злоумышленники получают доступ к личным данным, переписке, уведомлениям от банков и кодам подтверждения.