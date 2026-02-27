Ричмонд
Карантин по бешенству введён в одном из сёл Амурской области

В селе Гродеково Благовещенского округа Амурской области введён карантин по бешенству, сообщили в управлении ветеринарии региона. По его информации, источником заболевания стала больная дикая лисица.

«Сообщение о хищнице, которая бегает по улицам и не боится людей, поступило от местных жителей. По словам сельчан, лиса вела себя агрессивно и бросалась на собак во дворах домов…», — заявили в ведомстве.

В управлении ветеринарии уточнили, что после проведённых исследований в ветлаборатории у животного был подтверждён диагноз «бешенство».

В ближайшее время ветеринарные специалисты проведут в населенном пункте все необходимые в таких случаях мероприятия.

В начале февраля карантин по бешенству также ввели в подмосковном Реутове.

Врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва между тем рассказала в беседе с RT о мерах, которые нужно принять после укуса уличных животных.