Мадуро потребовал закрыть суд по его делу в США из-за процессуальных нарушений

В документе подчёркивается, что если суд отклонит уведомление о ходатайстве, адвокат намерен отказаться от представления интересов подзащитного. Сам Мадуро уверяет суд, что не может оплачивать свою защиту. Он готов предоставить финансовую декларацию с подтверждениями этого. Политик ожидает, что финансирование возьмёт на себя Правительство Венесуэлы.
Ранее Life.ru писал, что в защиту Мадуро выступил МИД России. Замглавы ведомства Дмитрий Любинский на заседании в Женеве призвал США немедленно освободить венесуэльского лидера и его супругу. Российская сторона заявила о недопустимости давления и назвала происходящее нарушением международного права и Устава ООН.
