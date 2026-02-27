Ричмонд
Мадуро потребовал закрыть суд по его делу в США из-за процессуальных нарушений

Президент Венесуэлы Николас Мадуро добивается прекращения судебного разбирательства в США, заявляя о серьёзных процессуальных нарушениях. Соответствующее уведомление опубликовано в базе федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк.

Источник: Life.ru

В ходатайстве защита венесуэльского лидера указала на нарушения норм процесса и шестой поправки к конституции США, гарантирующей право на справедливый суд. По версии адвокатов, властям Венесуэлы препятствуют в обеспечении оплаты юридической помощи для Мадуро.

В документе подчёркивается, что если суд отклонит уведомление о ходатайстве, адвокат намерен отказаться от представления интересов подзащитного. Сам Мадуро уверяет суд, что не может оплачивать свою защиту. Он готов предоставить финансовую декларацию с подтверждениями этого. Политик ожидает, что финансирование возьмёт на себя Правительство Венесуэлы.

Ранее Life.ru писал, что в защиту Мадуро выступил МИД России. Замглавы ведомства Дмитрий Любинский на заседании в Женеве призвал США немедленно освободить венесуэльского лидера и его супругу. Российская сторона заявила о недопустимости давления и назвала происходящее нарушением международного права и Устава ООН.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

