Над Афганистаном сбили самолёт ВВС Пакистана

Напомним, военно-воздушные силы Пакистана нанесли удары по военным объектам в афганской столице. Атаки провели не только по Кабулу, но и по целям в провинциях Кандагар и Пактия. Перед этим афганские власти заявили, что в приграничных столкновениях погибли несколько десятков пакистанских военнослужащих. Но Пакистан опроверг эти сведения.