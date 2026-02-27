Ричмонд
Над Афганистаном сбили самолёт ВВС Пакистана

Афганские военные сбили пакистанский самолёт над территорией своего государства. Об этом сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на источники в службах безопасности.

Источник: Life.ru

В сообщении телеканала в соцсети Х не раскрывают обстоятельства инцидента. Также нет информации о жертвах и предназначении воздушного судна.

Напомним, военно-воздушные силы Пакистана нанесли удары по военным объектам в афганской столице. Атаки провели не только по Кабулу, но и по целям в провинциях Кандагар и Пактия. Перед этим афганские власти заявили, что в приграничных столкновениях погибли несколько десятков пакистанских военнослужащих. Но Пакистан опроверг эти сведения.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.