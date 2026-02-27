Ричмонд
СМИ: глава МО Пакистана заявил о начале открытой войны с талибами

Dawn: глава МО Пакистана Асиф заявил о начале открытой войны с талибами.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Глава минобороны Пакистана Хаваджа Асиф обвинил талибов в экспорте терроризма из Афганистана и заявил о начале открытой войны, сообщает газета Dawn.

«Талибы превратили Афганистан в колонию Индии. Они собрали террористов со всего мира в Афганистане и начали экспорт терроризма… “Талибан” стал прокси Индии… Наше терпение кончилось. Теперь началась открытая война», — цитирует издание заявление министра.

Вооруженные силы Афганистана ранее заявили, что в ответ на бомбардировки начали масштабные наступательные военные операции против центров и объектов пакистанских сил вдоль разграничивающей страны линии Дюранда. По данным представителя Минобороны Афганистана, операция началась с нескольких направлений в провинциях Хост, Пактия, Нуристан и нескольких других районов.

В Исламабаде, в свою очередь, заявили, что в столкновениях на границе убиты 133 афганских военных, более 200 получили ранения. Также, по данным афганских властей, Пакистан нанес авиаудары по ряду районов в афганских провинциях Кабул, Кандагар и Пактия.

Обострение отношений.

Ситуация между Исламабадом и Кабулом обострилась после того, как поздно вечером 9 октября ВВС Пакистана нанесли удары по афганской столице. По некоторым данным, они ликвидировали трех руководителей пакистанских талибов, а также разрушили множество торговых строений в провинции Пактика.

После этого Министерство обороны Афганистана сообщило о проведении «операции возмездия», а на границе двух стран начались боестолкновения. Они продолжались до 15 октября, когда стороны достигли соглашения о временном прекращении огня, начав переговоры об обеспечении мира на границе.

Кроме того, в Пакистане произошла серия терактов, в которых Исламабад обвинил повстанческое движение ТТП.

В Кабуле заявляли, что группировка не базируется на территории Афганистана, а борьбу с ней называли внутренним делом самого Пакистана.

