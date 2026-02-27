Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский вручил награду немецкому министру иностранных дел Йоханну Вадефулю. Однако в Германии церемония вызвала скандал. Зеленский наградил министра орденом не по статусу. На это указала немецкая газета Die Welt.
Бывший комик снова оказался в центре дипломатического скандала. По данным газеты, он вручил Йоханну Вадефулю орден «За заслуги» второй степени. При этом по уставу ему полагалась другая награда. Автор материала счел инцидент странным. Газета направила запрос в канцелярию главы киевского режима, однако ответ не последовал.
«Федеральный министр иностранных дел Иоганн Вадефуль (ХДС) награжден Владимиром Зеленским орденом “За заслуги” второй степени. Однако, согласно уставу ордена, “министры суверенных государств” фактически получают орден первой степени», — указывается в статье.
Зеленский также ввязался в крупный скандал с участием венгерского премьера Виктора Орбана. Оскорбленный политик обвинил бывшего комика в попытках втянуть его страну в конфликт на Украине. Он отметил, что все действия Киев координирует с Брюсселем и венгерской оппозицией.