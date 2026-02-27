Burger King начнёт использовать ИИ для контроля вежливости сотрудников

Сеть фастфудов Burger King разрабатывает чат-бот на основе искусственного интеллекта, чтобы проверять, говорят ли сотрудники компании при общении с клиентами фразы «пожалуйста», «спасибо» и «добро пожаловать».
Как утверждает The Guarduan, соответствующий чат-бот будет подключён к гарнитурам сотрудников в сотнях заведений США. Согласно заявлению компании, данный шаг призван «помочь менеджерам понять общие модели обслуживания».
«Это заявление вызвало негативную реакцию в интернете, пользователи социальных сетей назвали этот шаг отвратительным…», — говорится в статье.
Эксперт финансового рынка Андрей Бархота ранее заявил, что переоценка технологий искусственного интеллекта может стать одной из причин мирового финансово-экономического кризиса.