Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Burger King начнёт использовать ИИ для контроля вежливости сотрудников

Сеть фастфудов Burger King разрабатывает чат-бот на основе искусственного интеллекта, чтобы проверять, говорят ли сотрудники компании при общении с клиентами фразы «пожалуйста», «спасибо» и «добро пожаловать».

Сеть фастфудов Burger King разрабатывает чат-бот на основе искусственного интеллекта, чтобы проверять, говорят ли сотрудники компании при общении с клиентами фразы «пожалуйста», «спасибо» и «добро пожаловать».

Как утверждает The Guarduan, соответствующий чат-бот будет подключён к гарнитурам сотрудников в сотнях заведений США. Согласно заявлению компании, данный шаг призван «помочь менеджерам понять общие модели обслуживания».

«Это заявление вызвало негативную реакцию в интернете, пользователи социальных сетей назвали этот шаг отвратительным…», — говорится в статье.

Эксперт финансового рынка Андрей Бархота ранее заявил, что переоценка технологий искусственного интеллекта может стать одной из причин мирового финансово-экономического кризиса.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше