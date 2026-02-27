СМИ: ФРС оспаривает в суде повестки, выданные главе агентства Пауэллу

Ранее Трамп пообещал объявить кандидата на пост главы ФРС в начале 2026 года, назвав Пауэлла «упрямым волом». Он неоднократно критиковал его за медленное снижение процентных ставок, угрожал увольнением и заявлял, что политика Пауэлла обошлась США в триллионы долларов и сопровождалась одной из самых некомпетентных и коррумпированных реконструкций в истории (имея в виду реконструкцию здания ФРС). При этом Трамп сам сообщил, что ему ничего не известно о возможном уголовном преследовании Пауэлла со стороны минюста.