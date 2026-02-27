Ричмонд
СМИ: глава МО Британии приказал искать следы Эпштейна на базах ВВС

Telegraph: Министр обороны Британии приказал искать следы Эпштейна на базах ВВС.

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили распорядился провести внутреннее расследование о возможном использовании американским финансистом Джеффри Эпштейном баз ВВС для торговли людьми, сообщает газета Telegraph.

На прошлой неделе экс-премьер Гордон Браун заявил, что Британия, возможно, способствовала преступлениям Эпштейна, позволяя ему приземляться на базах ВВС с неизвестными женщинами на борту.

По данным газеты, министр поручил чиновникам «не оставить камня на камне» в ходе расследования, охватывающего документы архивов минобороны в период более двух десятилетий, чтобы найти возможные связи с частным самолетом финансиста.

Бывший премьер особенно обеспокоен частным полетом Эпштейна на самолете Gulfstream, который приземлился на авиабазе в Норфолке в декабре 2000 года, перед встречей с бывшим принцем Эндрю Маунтбаттен-Виндзором.

В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.

