Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Афганистана заявили о масштабных ответных операциях против Пакистана

Власти Афганистана заявили о проведении масштабных ответных операций против пакистанских сил.

Источник: Аргументы и факты

Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед сообщил о проведении масштабных ответных операций против пакистанских сил после авиаударов, нанесённых Пакистан по ряду афганских провинций. По его словам, удары в ответ были направлены на позиции пакистанских военных, в том числе в районах Кандагара и Гильменда.

Ранее пакистанская авиация атаковала районы в провинциях Нангархар и Пактика. Афганская сторона заявила, что в результате бомбардировок погибли и пострадали десятки мирных жителей, включая женщин и детей.

В свою очередь представитель премьер-министра Пакистана по международным СМИ Мошарраф Заиди сообщил о значительных потерях среди афганских талибов: по его данным, число погибших достигло 133 человек, свыше 200 получили ранения. Он также заявил об уничтожении десятков военных объектов, включая штабы различного уровня, склады боеприпасов и более 80 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Кабуле прогремел мощный взрыв, а затем раздалась интенсивная стрельба. По данным Al Jazeera, Пакистан нанёс авиаудар по столице Афганистана.

Узнать больше по теме
Афганистан: древняя страна с непростой историей
Государство с одной из самых сложных исторических траекторий — так можно описать многострадальный Афганистан. На протяжении веков его территория находилась на стыке империй, что неизбежно приводило к войнам и политической нестабильности. В статье разбирается, где находится Афганистан, как складывалась его история и какую роль он играет в современном мире.
Читать дальше