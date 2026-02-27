Власти Афганистана заявили о масштабных ответных операциях против Пакистана

Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед сообщил о проведении масштабных ответных операций против пакистанских сил после авиаударов, нанесённых Пакистан по ряду афганских провинций. По его словам, удары в ответ были направлены на позиции пакистанских военных, в том числе в районах Кандагара и Гильменда.
Ранее пакистанская авиация атаковала районы в провинциях Нангархар и Пактика. Афганская сторона заявила, что в результате бомбардировок погибли и пострадали десятки мирных жителей, включая женщин и детей.
В свою очередь представитель премьер-министра Пакистана по международным СМИ Мошарраф Заиди сообщил о значительных потерях среди афганских талибов: по его данным, число погибших достигло 133 человек, свыше 200 получили ранения. Он также заявил об уничтожении десятков военных объектов, включая штабы различного уровня, склады боеприпасов и более 80 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в Кабуле прогремел мощный взрыв, а затем раздалась интенсивная стрельба. По данным Al Jazeera, Пакистан нанёс авиаудар по столице Афганистана.