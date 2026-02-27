Netflix не будет покупать Warner Bros после нового предложения Paramount

«При цене, необходимой для того, чтобы сравняться с последним предложением Paramount Skydance, сделка больше не является финансово привлекательной, поэтому мы отказываемся повышать предложение до уровня Paramount Skydance», — говорится в заявлении руководителей Netflix Теда Сарандоса и Грега Питерса.