Трамп заслушал доклад о вариантах действий в отношении Ирана, сообщили СМИ

ABC: Трамп заслушал доклад о вариантах действий в отношении Ирана.

ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заслушал доклад главы центрального командования Пентагона Брэда Купера о вариантах военных действий в отношении Ирана, сообщает телеканал ABC.

«Купер проинформировал президента Трампа о возможных военных вариантах в Иране», — говорится в сообщении со ссылкой на неназванный источник из окружения американского лидера.

Телеканал отмечает, что встреча с военными прошла в день переговоров представителей США и Ирана в Женеве.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил после состоявшихся в четверг переговоров, что Иран и США могут провести новый раунд в течение недели, делегации с понедельника, 2 марта, начнут технические консультации в Вене, они пройдут в МАГАТЭ.

