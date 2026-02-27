Трамп заслушал доклад о вариантах действий в отношении Ирана, сообщили СМИ

«Купер проинформировал президента Трампа о возможных военных вариантах в Иране», — говорится в сообщении со ссылкой на неназванный источник из окружения американского лидера.
Телеканал отмечает, что встреча с военными прошла в день переговоров представителей США и Ирана в Женеве.
