Этнический грек вернулся в Россию, чтобы принять участие в СВО

БЕЛГОРОД, 27 фев — РИА Новости. Этнический грек вернулся в Россию из Европы в начале СВО и вступил в спецназ «Ахмат», чтобы защищать страну и веру, об этом он рассказал РИА Новости.
«В какой-то период времени я уехал на свою родину малую (Грецию — ред.). Жил там, служил в войсках, но потом понял, что это не мое. Все-таки здесь (в России — ред.) родина основная, большая моя. И я вернулся и решил вступить в ряды спецназа “Ахмат”, самого интернационального подразделения, и здесь служить и отстаивать интересы страны и веры», — рассказал военнослужащий с позывным «Грек».
Он подчеркнул, что у него есть европейское гражданство, к которому так стремятся украинцы. Но это не повлияло на его решение воевать на стороне России, гражданином которой он также является.
«Документы до сих пор есть — то, за что все украинцы, так скажем, воюют. Это не стоит того, это не те блага, за которые стоило продаваться», — объяснил «Грек».
Военнослужащий рассказал, что на территории России проживает много этнических греков, которые эмигрировали в период завоевания Балканского полуострова турками-османами. Такие семьи, по его словам, живут и в новых регионах.
«В Мариуполе очень много семей, которые также потом и при Украине подвергались гонениям, запрещению изучения языка», — отметил он.
Боец подчеркнул, что в России он никогда с таким не сталкивался и посещал греческую школу и общество, где учил язык.
«Фашизм не пройдет в нашей стране никогда, мы не будем терпеть этого… Наши ряды открыты. Добро пожаловать на сторону света! Приезжайте, будем отстаивать наши интересы здесь все вместе», — добавил «Грек».