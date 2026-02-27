Этнический грек вернулся в Россию, чтобы принять участие в СВО

«В какой-то период времени я уехал на свою родину малую (Грецию — ред.). Жил там, служил в войсках, но потом понял, что это не мое. Все-таки здесь (в России — ред.) родина основная, большая моя. И я вернулся и решил вступить в ряды спецназа “Ахмат”, самого интернационального подразделения, и здесь служить и отстаивать интересы страны и веры», — рассказал военнослужащий с позывным «Грек».