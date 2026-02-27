Ричмонд
Axios: Трампу представили варианты возможных военных действий против Ирана

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер представил президенту Дональду Трампу предложения относительно возможного применения военной силы против Ирана. Об этом сообщил в X корреспондент американского портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид со ссылкой на должностное лицо США.

Источник: Reuters

Как он отметил в X, Купер «в четверг проинформировал президента Трампа о вариантах военных действий против Ирана». Равид не уточнил, приняты ли американской стороной какие-либо решения на этот счет. В зону оперативной ответственности CENTCOM входит прежде всего Ближний Восток.

В январе в Белом доме предупредили, что всерьез готовы применить силу, если Тегеран не сядет за стол переговоров и не заключит «справедливую сделку», подразумевающую полный отказ от ядерного оружия. Иранские власти неоднократно заявляли об отсутствии намерения создать атомную бомбу. Пентагон сосредоточил на Ближнем Востоке значительные силы, включая две авианосные ударные группы. Администрация США объявила 19 февраля, что отводит максимум 15 дней на достижение договоренности с Ираном.

