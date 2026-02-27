Бывшего главу «Татнефтегаз-Север» отправили под домашний арест

Бывшего гендиректора компаний «Татнефтегаз-Север» и «НРК-технология» Максима Маркина отправили под домашний арест.
Как утверждает ТАСС со ссылкой на материалы дела, бизнесмену предъявили обвинение в коммерческом подкупе. По информации агентства, Маркин незаконно обогащался за счёт завышения стоимости работ при добыче природного газа в том числе в Якутии.
«Избрать в отношении Маркина Максима Александровича… меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 27 марта», — говорится в документах.
На прошлой неделе суд в Москве заочно арестовал бизнесмена Сергея Гутенко по делу о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа.