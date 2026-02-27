Посол: присоединение Берна к антироссийским санкциям — недружественный шаг

Российский посол Сергей Гармонин заявил, что присоединение Швейцарии к антироссийским санкциям ЕС является очередным недружественным действием.
Об этом дипломат сказал РИА Новости.
«Расцениваем это как очередное недружественное действие официального Берна в отношении России», — подчеркнул он.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин, представляя в Государственной Думе отчёт правительства о результатах деятельности за 2025 год, заявил, что Россия демонстрирует устойчивое развитие, несмотря на внешнее давление.