Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ким Чен Ын с дочерью Ким Чжу Э в парных образах посетили военный парад

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместе с 13-летней дочерью Ким Чжу Э посетили военный парад в одинаковых кожаных куртках.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместе с 13-летней дочерью Ким Чжу Э посетили военный парад в одинаковых кожаных куртках. Снимки мероприятия были опубликованы NBC.

Фотографы запечатлели момент, когда отец и дочь появились в парных образах. В ходе парада Ким Чен Ын назначил свою дочь руководителем ракетной программы страны.

Ким Чжу Э уже курирует проекты, связанные с военными разработками, хотя официально должность занимает генерал Чан Чан Ха. Тем не менее, она получает отчеты от военных и принимает решения, что позволяет ей ознакомиться с работой оборонного сектора.

Ранее сообщалось, что Национальная разведывательная служба Южной Кореи отмечала активные усилия Ким Чен Ына по подготовке дочери к будущему управлению страной.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше