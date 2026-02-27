Ким Чен Ын с дочерью Ким Чжу Э в парных образах посетили военный парад

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместе с 13-летней дочерью Ким Чжу Э посетили военный парад в одинаковых кожаных куртках. Снимки мероприятия были опубликованы NBC.
Фотографы запечатлели момент, когда отец и дочь появились в парных образах. В ходе парада Ким Чен Ын назначил свою дочь руководителем ракетной программы страны.
Ким Чжу Э уже курирует проекты, связанные с военными разработками, хотя официально должность занимает генерал Чан Чан Ха. Тем не менее, она получает отчеты от военных и принимает решения, что позволяет ей ознакомиться с работой оборонного сектора.
Ранее сообщалось, что Национальная разведывательная служба Южной Кореи отмечала активные усилия Ким Чен Ына по подготовке дочери к будущему управлению страной.