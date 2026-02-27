Омские казаки получат миллионы рублей из бюджета

В минувший четверг, 26 февраля 2026 года, в Министерстве региональной безопасности Омской области обнародовали итоги отбора на получение субсидий казачьими обществами и объединениями. Согласно официальному протоколу, в общей сложности распределено свыше 6,05 миллиона рублей «на осуществление уставной деятельности».
Указанная сумма определена 7 структурам, причем свыше половины, около 3,346 миллиона рублей, Омскому городскому казачьему обществу. Стоит отметить, что подобная ситуация наблюдается не впервые. Например, в октябре 2025 года этому объединению постановили выплатить с той же формулировкой порядка 3,6 миллиона рублей из выделенных 6,5 миллиона рублей.
Вторая по размеру сумма, без малого 750 тысяч рублей, положена Исилькульскому районному казачьему обществу Исилькульского района Омской области. Кроме того, отбор прошли Москаленское станичное казачье общество Омского отдельского казачьего общества сибирского войскового казачьего общества, Районное казачье общество Омского района, Черлакское станичное казачье общество, Полтавское станичное казачье общество омского отдельского казачьего общества сибирского войскового казачьего общества и Таврическое станичное казачье общество «Возрождение» омского отдельского казачьего общества сибирского войскового казачьего общества, им положены суммы от 369 тысяч рублей до 375 тысяч рублей.
В документации также приводятся данные об отзыве 13 заявок, причина не раскрывается.
Отметим, подобные отборы проводятся на регулярной основе, подчас сумма выплат составляет десятки миллионов рублей.