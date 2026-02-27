Омские казаки получат миллионы рублей из бюджета

Вторая по размеру сумма, без малого 750 тысяч рублей, положена Исилькульскому районному казачьему обществу Исилькульского района Омской области. Кроме того, отбор прошли Москаленское станичное казачье общество Омского отдельского казачьего общества сибирского войскового казачьего общества, Районное казачье общество Омского района, Черлакское станичное казачье общество, Полтавское станичное казачье общество омского отдельского казачьего общества сибирского войскового казачьего общества и Таврическое станичное казачье общество «Возрождение» омского отдельского казачьего общества сибирского войскового казачьего общества, им положены суммы от 369 тысяч рублей до 375 тысяч рублей.