The Telegraph: Британия и Франция завершили подготовку к миссии на Украине

Более 600 солдат из 16-й воздушно-десантной бригады Великобритании провели имитацию воздушно-десантного рейда вместе с военнослужащими из 11-й парашютно-десантной бригады во Франции. Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял, что Лондон и Париж готовы возглавить миротворческие силы в случае заключения перемирия между Москвой и Киевом.
Учения «Орион», стартовавшие 24 февраля во Франции, продлятся до 3 марта. Они включают отработку высадки, захвата плацдарма и ведения боя с использованием новых систем связи и беспилотников.
