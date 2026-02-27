Ричмонд
+6°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первый учебник по БПЛА выпустили для школьников 10−11-х классов

Издательство «Просвещение» совместно с Кружковым движением Национальной технологической инициативы (НТИ) выпустило первый учебник «Беспилотные летательные аппараты. От устройства до выбора профессии» для учеников 10−11-х классов.

Издательство «Просвещение» совместно с Кружковым движением Национальной технологической инициативы (НТИ) выпустило первый учебник «Беспилотные летательные аппараты. От устройства до выбора профессии» для учеников 10−11-х классов.

Как отметил проректор НИУ ВШЭ, ответственный секретарь оргкомитета Национальной технологической олимпиады, лидер рабочей группы Кружкового движения НТИ Дмитрий Земцов, издание прошло государственную экспертизу, получило официальный статус учебника и уже включено в федеральный перечень Министерства просвещения России.

По информации ТАСС, учебник предназначен для углубленного изучения темы на профильных занятиях по предметам «Физика» и «Информатика». Кроме того, его также можно использовать во внеурочной деятельности и в сфере дополнительного образования: в технологических кружках, детских технопарках или IT-кубах.

Уточняется, что в учебнике собрана информация по полному циклу создания БПЛА, данные об истории и типах дронов, их устройстве и современных сферах применения.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов рассказал, что с 1 сентября 2026 года из программы 8-х классов исключат обществознание.

Также сообщалось, что Центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» презентовал методическое пособие по начальной военной подготовке. Мероприятие прошло в «Московском доме книги».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше