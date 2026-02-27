Первый учебник по БПЛА выпустили для школьников 10−11-х классов

Издательство «Просвещение» совместно с Кружковым движением Национальной технологической инициативы (НТИ) выпустило первый учебник «Беспилотные летательные аппараты. От устройства до выбора профессии» для учеников 10−11-х классов.
Как отметил проректор НИУ ВШЭ, ответственный секретарь оргкомитета Национальной технологической олимпиады, лидер рабочей группы Кружкового движения НТИ Дмитрий Земцов, издание прошло государственную экспертизу, получило официальный статус учебника и уже включено в федеральный перечень Министерства просвещения России.
По информации ТАСС, учебник предназначен для углубленного изучения темы на профильных занятиях по предметам «Физика» и «Информатика». Кроме того, его также можно использовать во внеурочной деятельности и в сфере дополнительного образования: в технологических кружках, детских технопарках или IT-кубах.
Уточняется, что в учебнике собрана информация по полному циклу создания БПЛА, данные об истории и типах дронов, их устройстве и современных сферах применения.
