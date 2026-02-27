Ричмонд
РИА Новости: волонтёры разыскивают пропавшего в Таиланде россиянина

В Таиланде ищут 25-летнего гражданина России Александра Марченко, пропавшего в Бангкоке.

В Таиланде ищут 25-летнего гражданина России Александра Марченко, пропавшего в Бангкоке.

Об этом РИА Новости сказал лидер группы российских волонтёров Арсений Камышев.

Марченко жил в районном центре Чиангдао в провинции Чиангмай и преподавал в школе.

«К поискам подключились россияне, живущие в Бангкоке и в других городах», — сообщил Камышев.

Ранее гражданка России умерла на индонезийском острове Бали после внезапной потери сознания около бассейна. Трагедия произошла на территории престижного курортного комплекса в районе Джимбаран.

1 февраля мёртвым был найден россиянин Михаил Емельянов, пропавший без вести в начале января в тайском курортном городе Паттайя.