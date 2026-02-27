Диетолог раскрыла, чем опасен резкий отказ от ряда продуктов в начале поста

«Рекомендую сочетать каши со свежими и с квашеными овощами, зеленью, фруктами и ягодами. Примерное соотношение: половина тарелки — каша, половина — овощи. Овощи и фрукты — полезный источник клетчатки, который благотворно влияет на пищеварение. Также в пост очень важно употреблять белок. С учётом ограничений на продукты животного происхождения его можно добирать из бобовых (гороха, фасоли, чечевицы) и рыбы», — поделилась Лебедева.