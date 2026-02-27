Десантники уничтожили бронетехнику и грузовые коптеры ВСУ под Красноармейском

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Подразделения беспилотных систем псковского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск «Центр» уничтожили бронетехнику, пункты управления беспилотниками и коптеры ВСУ с боеприпасами и продовольствием на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В ходе боевых вылетов операторам удалось обнаружить передвижение боевой бронированной техники ВСУ по дорогам оккупированной части ДНР. После получения координат операторы FPV-дронов точными попаданиями уничтожили БМП противника, его пункты временной дислокации и управления БПЛА, а также тяжелые грузовые коптеры ВСУ с 82-мм минами, средствами связи и продовольствием», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что расчеты войск беспилотных систем псковских десантников круглосуточно наносят огневое поражение укреплениям, технике и живой силе ВСУ. Боевая работа ведется, несмотря на скрытное расположение противника и противодействие его систем радиоэлектронной борьбы.