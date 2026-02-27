«Просроченный» президент вручил главе МИД ФРГ орден не того класса

Глава киевского режима Владимир Зеленский вручил министру иностранных дел Германии Йоханну Вадефулю орден «За заслуги» второй степени, однако, как сообщает Die Welt, награда не соответствует его статусу.
По данным издания, орден второй степени предназначен для заместителей руководителей правительств и парламентов, министров, глав центральных органов власти и послов. При этом в уставе указано, что министры суверенных государств обычно награждаются орденом первой степени.
В украинской стороне заявили, что Вадефуль удостоен награды за последовательную поддержку Украины и акцент на необходимости надежных гарантий безопасности.
Ранее глава МИД Германии называл свою страну крупнейшим спонсором Украины с начала конфликта. По его словам, с 2022 года Берлин выделил Киеву 55 миллиардов евро на военные нужды.
Также сообщалось, что Германия готова передать Украине пять ракет PAC-3 для систем Patriot при условии, что другие государства предоставят еще 30 ракет.
