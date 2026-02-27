Артиллерист рассказал, что отключение Starlink не лишило фронт связи

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Работа артиллерии в зоне спецоперации не «захромала» в связи с отключением Starlink, рассказал на видео Минобороны РФ старший наводчик самоходной гаубицы «Гвоздика» группировки «Север» с позывным «Кузьмич».
«То, что говорят про Starlink, что у нас там связь захромала, что у нас там что-то плохо. Это неправда! Мы не ощутили того, чтобы у нас не было связи. Все работает штатно. Не ощутили того, что у нас что-то не работает», — сказал «Кузьмич».
В российском оборонном ведомстве отметили, что передача изображения и координация действий артиллерийских расчетов ведется с применением штатных средств связи по закрытым каналам.
«Военнослужащие отметили, что предоставленных мощностей хватает для ведения видеотрансляций и оперативной передачи необходимых материалов», — заявили в ведомстве.
На минувшей неделе замминистра обороны России Алексей Криворучко заявил, что отключение Starlink никак не сказалось на управлении войсками и системе связи в зоне СВО.