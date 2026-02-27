Миронов предложил ввести налог на сверхприбыль банков

В сентябре 2025 года группа депутатов во главе с Сергеем Мироновым уже вносила в ГД законопроект о введении налога разового характера на сверхприбыль банков в размере 10%. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что налог на сверхприбыль банков не принесет пользы экономике. Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов также отмечал, что Минфин не поддерживает этот законопроект. В итоге в январе 2026 года он был отклонен в Госдуме.