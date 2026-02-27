Ричмонд
В ОП напомнили о запрете с 1 марта дистанционного обучения медиков

Член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров напомнил, что в России с 1 марта начинает действовать запрет на полностью дистанционное обучение для медиков и фармацевтов.

При этом, по его словам, полностью убирать дистанционную часть из обучения не стали. Исключение составляют случаи, определённые федеральными государственными образовательными стандартами.

«Таким образом, большая часть программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки медспециалистов должна вернуться в офлайн», — цитирует Машарова ТАСС.

Ранее Минздрав России утвердил минимальные баллы для поступления в медвузы в 2026 году.

Также сообщалось, что выпускники медицинских вузов в России смогут самостоятельно решать, в каком учреждении проходить программу наставничества.