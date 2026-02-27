По Крымскому мосту возобновили движение

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале информационного центра.
