Мэр Иркутска Руслан Болотов поделился предложениями о том, какие полномочия следует сохранить за муниципалитетами

«Перераспределение полномочий — не просто юридическая процедура. Это вопросы качества жизни людей. Мы с коллегами подготовили подробный перечень тех полномочий, которые муниципалитеты могут и должны исполнять. Выстроенная годами система работает, обеспечивает безопасность граждан, способна оперативно реагировать на изменения. Все наши предложения направлены на то, чтобы развивать город, делать жизнь граждан более комфортной и благополучной. Помимо этого, считаю, что при распределении полномочий требуется дифференцированный подход. То, что по силам выполнять областному центру, не всегда применимо к небольшому муниципальному образованию», — подчеркнул мэр Иркутска.