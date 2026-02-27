Мэр Иркутска Руслан Болотов поделился предложениями о том, какие полномочия следует сохранить за муниципалитетами

Мэр столицы Прибайкалья Руслан Болотов выступил с предложениями о том, какие полномочия муниципалитеты должны оставить за собой, а какие — передать региону.
Спикер областного парламента Александр Ведерников напомнил присутствующим депутатам разного уровня, мэрам и главам муниципалитетов о том, что с 1 января 2027 года вступает в силу статья 32 Федерального закона № 33 «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». В соответствии с ней предполагается перераспределение полномочий между муниципалитетами Иркутской области и правительством региона.
«Наша основная задача — определить наиболее проблемные точки, найти рациональные решения. Переходный период должен быть безболезненным, а конечный результат — наиболее оптимальным, который устроил бы все стороны и работал на благо жителей», — подчеркнул председатель Законодательного собрания.
Руслан Болотов перечислил предложения мэрии по распределению полномочий. В частности, на местном уровне должны остаться такие направления, как дорожная деятельность и транспортное обслуживание населения — ремонт дорог и перевозка граждан; разработка и утверждение программ комплексного развития; полномочия в сфере градостроительства, в том числе по сносу объектов самовольного строительства, резервированию земель и изъятию земельных участков для муниципальных нужд, а также по вопросам энергосбережения, обращения с отходами, городских лесов, деятельности аварийно-спасательных служб, народных дружин, оказания ритуальных услуг.
«Перераспределение полномочий — не просто юридическая процедура. Это вопросы качества жизни людей. Мы с коллегами подготовили подробный перечень тех полномочий, которые муниципалитеты могут и должны исполнять. Выстроенная годами система работает, обеспечивает безопасность граждан, способна оперативно реагировать на изменения. Все наши предложения направлены на то, чтобы развивать город, делать жизнь граждан более комфортной и благополучной. Помимо этого, считаю, что при распределении полномочий требуется дифференцированный подход. То, что по силам выполнять областному центру, не всегда применимо к небольшому муниципальному образованию», — подчеркнул мэр Иркутска.